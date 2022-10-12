Скрытая реклама в советском кино: найти ее было непросто

С момента премьеры детского телефильма «Гостья из будущего» в 1984 году прошло уже почти 40 лет, но только сейчас внимательные пользователи Сети заметили необычное совпадение. Зрители обратили внимание на то, как герои в одной из сцен читают газету «Советская культура». Автор Дзен-канала Kin0guru не поленился и разыскал «подшивку» прессы, чтобы узнать, газета за какой год использовалась в кадре. Нужный номер вышел в 1983 году, но блогер увидел в статьях и другой любопытный материал — репортаж со съемок «Гостьи из будущего».

Автор предположил, что создатели картины предложили журналистам своеобразный бартер: взамен на эксклюзивный закулисный обзор с площадки в кадре была применена так называемая скрытая реклама газеты. Тогда этот ход для советского кинематографа был довольно новаторским.