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Скрытая реклама в советском кино: найти ее было непросто

12 октября 2022 21:45
Скрытая реклама в советском кино: найти ее было непросто

Пользователи Сети обратили внимание на любопытную деталь в популярном фильме.

С момента премьеры детского телефильма «Гостья из будущего» в 1984 году прошло уже почти 40 лет, но только сейчас внимательные пользователи Сети заметили необычное совпадение. Зрители обратили внимание на то, как герои в одной из сцен читают газету «Советская культура». Автор Дзен-канала Kin0guru не поленился и разыскал «подшивку» прессы, чтобы узнать, газета за какой год использовалась в кадре. Нужный номер вышел в 1983 году, но блогер увидел в статьях и другой любопытный материал — репортаж со съемок «Гостьи из будущего». Скрытая реклама в советском кино: найти ее было непросто

Автор предположил, что создатели картины предложили журналистам своеобразный бартер: взамен на эксклюзивный закулисный обзор с площадки в кадре была применена так называемая скрытая реклама газеты. Тогда этот ход для советского кинематографа был довольно новаторским.

«Про бартерную сделку интересная мысль», «Как необычно. За такую рекламу могли и статью выписать», «Какой смелый шаг у киношников», — восхитились комментаторы.

Фото: Кадры из фильма «Гостья из будущего» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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