Сказка для взрослых: в СССР этот новогодний фильм обожали, а сейчас никто не вспоминает

В советском кинематографе было традицией снимать новогодние фильмы. Далеко не все из них смогли сохранить любовь зрителей. Яркий тому пример — картина под названием «Снегурочку вызывали?».

Работа режиссера Валентина Морозова вышла на экраны в последний день 1985 года. Получилась своего рода сказка для взрослых. Главная героиня, которая подрабатывает тем, что приходит к детям в образе Снегурочки, сталкивается с проблемой. Ее партнер, играющий Деда Мороза, заболел, поэтому пришлось экстренно искать ему замену.

На подмогу бедной женщине пришел водитель микроавтобуса. Между героями, которых воплотили Ирина Алферова и Владимир Меньшов, как не трудно догадаться, пробежала искра.

Стоит признать, что это кино в СССР обожали. Оно получилось неплохим, но все же до звания шедевра не дотягивает. Время расставило все на свои места. Сегодня этот проект никто даже не вспоминает.