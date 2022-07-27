«Сильно похудел и осунулся»: состояние оставшегося в одиночестве Серова ужаснуло россиян

Около пары недель назад стало известно, что Мишель Серова спешно переезжает из дома отца. В отдельном особняке на территории загородного участка певца Мишель жила последние пару лет вместе с мужем и детьми. Но, по ее словам, не так давно отец попросил их съехать, объяснив это тем, что хотел бы провести время один.

Мишель пришлось спешно искать новое жилье, однако, как объяснила девушка подписчикам в соцсетях, она не осталась в обиде на отца. Тем не менее в Сети появились слухи о конфликте между певцом и дочерью, из-за которого тот и выгнал ее из дома. Мишель решила опровергнуть сплетни и накануне опубликовала в Telegram-канале видео из особняка артиста. Она приехала навестить Серова.

«Хотели развеять слухи, что мы в ссоре или не общаемся», — заявила Мишель фолловерам.

Но ее подписчики обратили внимание на состояние оставшегося в одиночестве Серова. Как заметили пользователи Telegram, 71-летний музыкант сильно похудел и выглядит болезненно.