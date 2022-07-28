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Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»

28 июля 2022 07:43
Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»

Руководство Госкино посчитало, что оригинальный сценарий позорил образ российских спортсменов.

«Москва слезам не верит» уже несколько десятилетий удерживает статус одного из самых популярных советских фильмов. Историю простых советских женщин в поисках счастья знают и любят миллионы россиян, однако оказывается, что некоторые сцены при финальном монтаже были вырезаны.

Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»

По сюжету возлюбленный героини Ирины Муравьевой, хоккеист Гурин, не справляется с жизненными трудностями и начинает крепко пить. В конце зритель уверен, что Гурин бросил эту пагубную привычку, однако режиссер планировал показать, что спортсмен так и не справился со своим пристрастием. Из фильма был вырезан эпизод, в котором герой Александра Фатюшина приезжает на дачу к Людмиле пьяным и снова просит денег. Госкино посчитало, что российский хоккеист не должен был быть показан опустившимся на дно алкоголиком, поэтому потребовали удалить финальную сцену с Гуриным. В итоге зрители остались с надеждой, что мужчина завязал с алкоголем.

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Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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