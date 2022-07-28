Совсем другая концовка: вот что вырезали из «Москва слезам не верит»

«Москва слезам не верит» уже несколько десятилетий удерживает статус одного из самых популярных советских фильмов. Историю простых советских женщин в поисках счастья знают и любят миллионы россиян, однако оказывается, что некоторые сцены при финальном монтаже были вырезаны.

По сюжету возлюбленный героини Ирины Муравьевой, хоккеист Гурин, не справляется с жизненными трудностями и начинает крепко пить. В конце зритель уверен, что Гурин бросил эту пагубную привычку, однако режиссер планировал показать, что спортсмен так и не справился со своим пристрастием. Из фильма был вырезан эпизод, в котором герой Александра Фатюшина приезжает на дачу к Людмиле пьяным и снова просит денег. Госкино посчитало, что российский хоккеист не должен был быть показан опустившимся на дно алкоголиком, поэтому потребовали удалить финальную сцену с Гуриным. В итоге зрители остались с надеждой, что мужчина завязал с алкоголем.

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