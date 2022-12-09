Шукшин очернил колхозников так, что цензоров затрясло: что не так с фильмом «Печки-лавочки»

Картина Василия Шукшина «Печки-лавочки» с самого начала создавалась непросто. Режиссер мечтал снять ленту о Стеньке Разине, но на киностудии от проекта отказались и посоветовали ему присмотреться к более современной тематике. Сценарий сразу начал писаться под Леонида Куравлева как исполнителя главной роли. Но он как раз был занят на съемках «Семнадцати мгновений весны», и Шукшину пришлось играть в кадре самому.

Работа над лентой велась на Алтае. Однажды из райкома партии на съемки заявился чиновник. Он оказался недоволен сценарием, заметив, что колхозники отправляются в отпуск летом, когда должны быть заняты на работах. После этого в местной прессе появились разгромные статьи с призывом бойкотировать картину Шукшина.

Но куда большие неприятности случились, когда готовый фильм увидели цензоры. Их возмутило изображение героев в ленте, которые позволяли себе «крепкие» выражения и проводили время в застольях с горячительными напитками. Алтайские партийные работники также заявили в Госкино про «очернение образов земляков». Шукшину пришлось пойти на уступки и вырезать большинство спорных сцен. Под нож пошли и частушки балалаечника Федора. Несмотря на это, Шукшин считал фильм свей лучшей работой.