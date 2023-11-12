Шарапова спасло чудо: этому глупому моменту в картине «Место встречи изменить нельзя» нет объяснений

Многосерийный детектив «Место встречи изменить нельзя» стал настоящей сенсацией для советского телевидения. Зрители откладывали все дела, чтобы посмотреть новый эпизод приключений бравых следователей. И до сих пор поклонники продолжают обсуждать остросюжетную картину Станислава Говорухина.

Так, больше всего вопросов у публики вызывает эпизод, в котором Шарапов и Левченко остаются практически наедине с бандитами «Черной кошки». И в этой ситуации у них оказывается несколько вариантов выбора. Они могут спастись, сбежав от спящих преступников, или попытаться обезвредить банду. В итоге Шарапов не спасает свою жизнь, а решается выполнить операцию.

И этот вариант, как уверены авторы Дзен-канала «Горожанин», вряд ли можно назвать логичным. Шарапов рисковал жизнью, выступая практически в одиночку против бандитов, и спасся лишь чудом. Но опытный военный вряд ли поступил бы именно так, поэтому последняя серия до сих пор вызывает вопросы у публики.