Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сгубила популярность: правду о гибели Даньки из «Неуловимых мстителей» раскрыла жена

Сгубила популярность: правду о гибели Даньки из «Неуловимых мстителей» раскрыла жена

8 сентября 2022 14:45
Сгубила популярность: правду о гибели Даньки из «Неуловимых мстителей» раскрыла жена

Актер не хотел решать свою главную проблему.

Виктор Косых блестяще справился с ролью Даньки из «Неуловимых мстителей». Вот только свалившаяся на голову актера популярность сыграла с ним злую шутку. Закрепиться в отечественном кинематографе артисту так и не удалось. Нельзя назвать счастливой и его личную жизнь. Тайны знаменитости раскрыла его первая супруга Татьяна.

Возлюбленная актера призналась, что их счастье было омрачено пагубным пристрастием звезды. Артист пристрастился к горячительным напиткам и не желал избавляться от своей зависимости. Татьяна пыталась помочь любимому человеку: давала ему шанс за шансом, отправляла на лечение, но со временем все возвращалось на круги своя.

Когда Косых прямо заявил избраннице, что «пил, пьет и будет пить», та подала на развод. Как отметила Татьяна, актера сгубила его же популярность: все хотели посидеть за столом со звездой экрана, а тот, будучи добродушным человеком, не мог никому отказать.

Раскрыла жена актера и правду о его гибели. Она уточнила, что не верит врачам, которые твердят, будто Косых скончался от сердечной недостаточности.

«Его погубило желудочное кровотечение вследствие очередного запоя», — цитирует Татьяну портал «Экспресс газета».

Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1967)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video