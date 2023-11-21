Сейчас сцена с трактором из «Афони» вызывает только смех: Крамаров из-за нее чуть не поседел

Леонид Куравлев и Савелий Крамаров были одними из самых востребованных актеров советского кинематографа и пользовались огромной популярностью у зрителей. По нраву пришлась поклонникам и комедия Георгия Данелии «Афоня». Вот только на съемках произошла неприятная история, которая вызвала тревогу у фанатов.

Савелий Крамаров сыграл друга детства Афанасия по прозвищу Егоза. В одной из сцен знаменитый артист не справился с управлением трактора и врезался в бетонный столб. К счастью, ни он, ни Куравлев не пострадали в результате инцидента. Вот только Крамаров наотрез отказался садиться за руль после неудачного дубля, поэтому Куравлев взял на себя ответственность за этот эпизод, усевшись за руль трактора. В итоге сняли с первого раза.

Фильм «Афоня» принес еще большую популярность Леониду Куравлеву. Он относился к этой работе скромно, но вспоминал с теплотой. Артист считал, что фильм получился качественным благодаря хорошему сценарию и режиссуре, а не благодаря блестящей игре актерского состава.