Сердце запускали 11 раз: как ушел Кузнечик из фильма «В бой идут одни старики»

Актер Сергей Иванов навсегда останется в нашей памяти Кузнечиком из легендарного фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Это была не первая его роль в кино, но именно она принесла ему славу и любовь миллионов зрителей сразу же, как только фильм вышел на экраны в 1974 году.

После Кузнечика актер сыграл еще немало запомнившихся зрителю ролей до тех пор, пока не распался Советский Союз. Лариосик в «Днях Турбиных» Владимира Басова, сержант Цыбуля в «Дачной поездке сержанта Цыбули» режиссера Николая Литуса, Афиноген Полюгаев из милицейского сериала «Рожденная революцией» — это лишь малая часть его актерской биографии.

Иванова подвело его собственное здоровье. Актер никогда не был физически крепким, а перенесенные им за многие годы съемочные нагрузки, увлечение спиртным и стрессы в личной жизни привели к тому, что у Сергея начались проблемы с сердцем.

В итоге в один прекрасный день в 2000 году оно просто остановилось. Приехавшие по вызову врачи киевской скорой 11 раз запускали сердце артиста, но в результате так и не смогли его спасти.