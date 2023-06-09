Съемки в «Офицерах» перевернули жизнь брошенного малыша: в это сложно поверить

Судьба младенца, который сыграл маленького Ваню Трофимова в культовом фильме Владимира Рогового «Офицеры», вышибет слезу даже у самого ярого скептика. Малыша для съемок очень долго не могли найти. Порядочные родители попросту отказывались отдавать своего родного и любимого младенца, чтобы тот мерз в съемочном павильоне в минус тридцать градусов. А ведь именно такая температура была в момент съемок фильма.

Поэтому искать малыша, который по режиссерскому замыслу должен был еще и походить на своего экранного деда, пришлось в доме малютки. Там подходящий ребенок быстро нашелся. Им оказался Володя Селиванов, рожденный матерью-одиночкой Светланой, которая была вынуждена бросить сына из-за тяжелого материального положения.

Но случилось настоящее чудо. Посмотрев «Офицеров», Светлана узнала в фильме своего оставленного сына и решила во что бы то ни стало воссоединиться с наследником. Женщине удалось уговорить руководство отдать ей малыша. А затем маленькая семья переехала в другой город, чтобы строить там новую жизнь, но уже вместе и без участия социальных работников.