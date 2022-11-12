Съемки на грани жизни и смерти: что было не так с советским фильмом «Они сражались за родину»

К 30-летию победы в Великой Отечественной войне Госкино поставило задачу снять монументальный фильм о войне – ответственную задачу поручили режиссеру Сергею Бондарчуку. Бондарчук решил экранизировать роман Михаила Шолохова романа «Они сражались за Родину», однако писатель дал согласие не сразу.

Шолохов поставить условие: снимать картину будут только в местах, где проходили реальные события романа – в Клетском районе Волгоградской области.

Специально для съемок из хутора переселили местных жителей – чтобы сначала собрать масштабные декорации, а потом их уничтожить для натурального погружения в военную реальность.

Так как это были места реальных боевых действий, съемочная группа то и дело находила неразорвавшиеся боеприпасы. Перед съемками даже пришлось вызывать саперов, чтобы никто не подорвался на мине.