Секрет «монтажа» раскрыт: над трюком в «Кавказской пленнице» ломали голову полвека

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» вышла в середине 60-х годов прошлого века. Несмотря на то, что спецэффекты в то время были гораздо менее развиты, чем сегодня, некоторые сцены до сих пор поражают зрителей.

Так, в одной из сцен герой Юрия Никулина лежит под пледом, высовывает руку и начинает чесать ступню. Комический эффект сцены в том, что ноги героя выпрямлены, то есть дотянуться до собственной пятки он никак не может.

Кому принадлежит идея этой забавной сцены, до сих пор остается загадкой. Многие утверждают, что ее придумал сам Никулин: он не раз импровизировал во время съемок и придумывал новые забавные ходы.

Но намного важнее другое — как удалось провернуть этот трюк. Секрет раскрыла Нина Гребешкова, супруга Леонида Гайдая. Только в 2010 году она поделилась тем, как снимали «Кавказскую пленницу».

По словам актрисы, пятку Никулина чесал сам режиссер. Он спрятался за спиной Георгия Вицина, сидящего на первом плане, а руку прикрыл пледом. Как оказалось, все гениальное действительно просто.