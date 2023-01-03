Сегодня «Служебный роман» поставит в тупик: такое могло быть только в СССР

Сегодня некоторые моменты в советских фильмах многим кажутся наивными и даже неловкими. Один из эпизодов культового «Служебного романа» может некоторых застать врасплох, и вот почему.

В одной из сцен Новосельцев, решивший покорить свою начальницу, оставляет с утра в ее кабинете несколько гвоздик. Букетик по нынешним меркам выглядит смехотворно и даже как-то жалко. Героя Мягкова многие современные зрители окрестили жмотом, который пожалел денег на нормальные цветы для объекта своего обожания, пусть и вынужденного.

Но на самом деле Новосельцев выложился по максимуму. В то время в СССР ассортимент букетов был довольно скудный, а традиционные гвоздики продавались всегда и везде. К тому же бюджет Анатолия Ефремовича не позволял ему разбрасываться деньгами, поэтому он мог приобрести лишь эти скромные гвоздички.

Кстати, на сумму, которую Новосельцев выложил за букет, можно было купить аж три курицы, а это, согласитесь, солидное приобретение.