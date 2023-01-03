Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сегодня «Служебный роман» поставит в тупик: такое могло быть только в СССР

Сегодня «Служебный роман» поставит в тупик: такое могло быть только в СССР

3 января 2023 11:30
Сегодня «Служебный роман» поставит в тупик: такое могло быть только в СССР

Героя высмеяли, а зря.

Сегодня некоторые моменты в советских фильмах многим кажутся наивными и даже неловкими. Один из эпизодов культового «Служебного романа» может некоторых застать врасплох, и вот почему.

В одной из сцен Новосельцев, решивший покорить свою начальницу, оставляет с утра в ее кабинете несколько гвоздик. Букетик по нынешним меркам выглядит смехотворно и даже как-то жалко. Героя Мягкова многие современные зрители окрестили жмотом, который пожалел денег на нормальные цветы для объекта своего обожания, пусть и вынужденного.

Но на самом деле Новосельцев выложился по максимуму. В то время в СССР ассортимент букетов был довольно скудный, а традиционные гвоздики продавались всегда и везде. К тому же бюджет Анатолия Ефремовича не позволял ему разбрасываться деньгами, поэтому он мог приобрести лишь эти скромные гвоздички.

Сегодня «Служебный роман» поставит в тупик: такое могло быть только в СССР

Кстати, на сумму, которую Новосельцев выложил за букет, можно было купить аж три курицы, а это, согласитесь, солидное приобретение.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video