Седой и обрюзгший: актер из «Курьера» признался, что стал бомжом (фото)

Страна узнала Федора Дунаевского в совсем юном возрасте. Именно он исполнил роль в культовой картине Карена Шахназарова «Курьер». Публика была уверена, что артист продолжит успешную карьеру, но его жизнь сложилась совершенно иначе.

Дунаевскому так и не удалось сняться в других популярных проектах. Он появляется преимущественно в сериалах, которые не пользуются успехом у массового зрителя. А не так давно стало известно, что после 17 лет брака он развелся со своей супругой.

И бывшая жена Дунаевского выселила его из дома. Она вместе с дочерью Ниной осталась жить в их общей квартире, а артист оказался на улице. Как признался звезда «Курьера» в шоу «Секрет на миллион», его можно назвать бомжом.

Теперь Дунаевский старается восстановить свою жизнь. Он переехал к престарелому отцу и подал встречный иск на жену в попытке вернуть жилплощадь. Все деньги артист тратит на алименты, помогая своей 9-летней наследнице, и не теряет оптимизма.