Сценарий создали путаны: вы точно не знали этого о любимой миллионами «Интердевочке»

В основу фильма «Интердевочка» легла одноименная повесть Владимира Кунина. Портал «Дом кино» рассказывает, что писатель одно время жил в гостинице в центре Варшавы и ежедневно наблюдал за валютными проститутками – так, у него возникла идея написать о женщинах этой непростой профессии.

Вернувшись в Ленинград, писатель попросил включить его в состав милицейской группы, пресекавшей валютные операции. Под видом сотрудника спецслужб Кунин четыре месяца работал в гостинице «Прибалтийская».

Поначалу девочки не спешили доверять писателю свои тайны, но однажды с одной из них у Владимира Кунина состоялся откровенный разговор – и писатель стал своим в мире валютных проституток.

Когда повесть была опубликована, автора завалили письмами. Одна из «интердевочек» написала: «…девочки всю ночь читали, плакали и на работу не ходили» – это письмо Кунин повесил над своим рабочим столом. По повести Владимира Кунина сняли не менее достоверный фильм, покоривший миллионы советских зрителей.