Самый забавный ляп «Служебного романа» никто не заметил, и зря: внимание на вывески

Даже те зрители, которые с удовольствием и упоением посмотрели «Служебный роман» не один десяток раз, вряд ли приглядывались к табличкам и вывескам, которыми пестрит вся первая серия фильма. Ничего удивительного тут нет. Ведь те состоят из случайного набора букв, который сложно заметить, запомнить и, главное, воспроизвести.

Чего стоят только «НИИ ЧЕГО» или «КЛООП» или «Главкость», «Специзолятор при МЗСТУФХЦ», «Главбурение» и «Главрыба «Мосрыбстрой».

Но ничего случайного или неважного Эльдар Рязанов во время съемок себе не позволял. Каждая буква в каждой, похожей на абракадабру, вывеске — это очередной и незаметный, заложенный в ленту глубокий и ироничный смысл.

Например, «НИИ ЧЕГО» — это аллюзия на «НИИ ЧАВО» — НИИ Чародейства и волшебства, описанный в популярном произведении братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». «КЛООП» — отсылка к фельетону Ильфа и Петрова, который иронично и саркастично высмеивает бюрократию в СССР, «Главрыба» — «Собачье сердце» Михаила Булгакова.

Как таким режиссерским шуткам «на грани» удалось обойти цензуру, до сих пор остается загадкой. Возможно, придирчивые цензоры попросту были также невнимательны при просмотре «Служебного романа», как и преданные зрители.