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Самый скандальный фильм СССР: после выхода ленты даже умер режиссер

8 ноября 2023 21:00
Самый скандальный фильм СССР: после выхода ленты даже умер режиссер

Картина стала мрачным предзнаменованием будущего.

К 1980-м кинематограф СССР перешел от легких комедий к пронзительным драмам. Некоторые из этих картин были такими эмоционально сильными работами, что вызывали противоречивые впечатления у общества. Так и получилось с фильмом 1983 года «Пацаны», который считался довольно скандальным проектом.

В своей работе режиссер Динара Асанова всколыхнула проблемы общества за несколько лет до распада СССР. Она показала трудных подростков, озлобленных, несчастных и нелюбимых детей 1980-х. Именно они станут впоследствии главными в бандитские 1990-е.

Но на момент выхода фильма прозорливость Асановой не оценили. Далеко не все зрители хотели видеть на экранах неприглядную социальную изнанку с голодающими детьми и подростками-ворами.

После бурной дискуссии, которая продолжалась несколько лет, талант постановщицы все же признали. Вот только Государственную премию СССР ей пришлось вручать уже посмертно. 42-летняя Асанова скончалась спустя два года после премьеры «Пацанов».

Фото: Кадр из фильма «Пацаны» (1983)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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