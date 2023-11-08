Самый скандальный фильм СССР: после выхода ленты даже умер режиссер

К 1980-м кинематограф СССР перешел от легких комедий к пронзительным драмам. Некоторые из этих картин были такими эмоционально сильными работами, что вызывали противоречивые впечатления у общества. Так и получилось с фильмом 1983 года «Пацаны», который считался довольно скандальным проектом.

В своей работе режиссер Динара Асанова всколыхнула проблемы общества за несколько лет до распада СССР. Она показала трудных подростков, озлобленных, несчастных и нелюбимых детей 1980-х. Именно они станут впоследствии главными в бандитские 1990-е.

Но на момент выхода фильма прозорливость Асановой не оценили. Далеко не все зрители хотели видеть на экранах неприглядную социальную изнанку с голодающими детьми и подростками-ворами.

После бурной дискуссии, которая продолжалась несколько лет, талант постановщицы все же признали. Вот только Государственную премию СССР ей пришлось вручать уже посмертно. 42-летняя Асанова скончалась спустя два года после премьеры «Пацанов».