Самый порядочный персонаж «Операции "Ы"» оказался форменным негодяем: все ошибались на его счет

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» остается одним из главных кинохитов советского времени. Но раз за разом, пересматривая старое кино, зрители начинают задумываться, а так ли хорош герой, который подается в фильме как положительный. Если присмотреться, то персонаж Демьяненко совершает очень много сомнительных поступков.

Интеллигентный парень в очках с первого появления в кадре создает впечатление мягкого и стеснительного человека. Но методы, которыми он добивается своего, могут сильно смутить современного зрителя.

После конфликта со своим напарником Федей на стройке Шурик специально дожидается, пока мужчина уснет.

А потом со всей силы бьет беднягу по лицу. Но это лишь начало. По милости студента хулиган вынужден голым бегать по стройке, съезжать по оголенным перилам, а в конце и вовсе подвергается порке.

Не лучше молодой человек ведет себя с животными. Чтобы спасти свидание с симпатичной девушкой он сразу же отдает на растерзание псу попавшуюся под руку кошку.

Оставшись за няньку для Леночки, герой и вовсе бросает маленького ребенка в одиночестве и бежит на склад, чтобы подменить бабулю. Такое поведение выглядит крайне безответственным.