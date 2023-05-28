Самый кассовый фильм СССР станет неожиданностью для всех: обогнал Гайдая и Рязанова

Советские кинематографисты не ставили во главу угла финансовые показатели, когда определяли успех того или иного фильма. Режиссеры и артисты ориентировались на рецензии прессы и отзывы зрителей, а также на мнение партийных чиновников, поэтому далеко не все знают, какая картина стала самой прибыльной в истории СССР.

Как оказалось, на первом месте расположились далеко не хиты Леонида Гайдая или Эльдара Рязанова, хоть на них и ходила вся страна. Лидером даже не стал музыкальный фильм «Кубанские казаки», хотя шел в прокате практически пять лет. По данным СМИ, лидером проката стал приключенческий фильм «Пираты ХХ века» Бориса Дурова, представленный в 1979 году. На ленту в кино сходило 87,6 млн зрителей, что является абсолютным рекордом.

Как отмечали современники, картина оказалась настолько популярной, что кинотеатрам приходилось даже отменять утренние сеансы. Дело в том, что школьники целыми классами сбегали с занятий, чтобы посмотреть на приключения советских моряков.

На втором месте эксперты расположили драму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Оскароносный фильм в кино оценили 84,4 млн зрителей. Завершила же тройку лидеров комедия «Бриллиантовая рука» с показателем в 76,7 млн.