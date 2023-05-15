Самый глупый антисоветский фильм: по уровню «клюквы» его не превзойти

В 2018 году вышел один из самых абсурдных американских фильмов о России «Красный воробей». Главную роль агента КГБ и по совместительству балерины исполнила Дженнифер Лоуренс. Одно описание героини демонстрирует, насколько фильм забит советскими и российскими штампами.

Доминика Егорова попадает в школу КГБ после полученной на балете травмы. А дальше сюжет закручивается в лучших традициях «клюквы» с двойными агентами, шпионажем и главой внешней разведки России.

Критики, как иностранные, так и российские, плохо приняли «Красного воробья», не увидев в картине никакой ценности. Примечательно, что американская кинопромышленность уже давно славится необъяснимой тягой к «клюкве».

Ярчайшим примером является «Красная жара» со Шварценеггером в главной роли. Однако Россия в фильме выглядит неубедительно, да и бравый капитан милиции Иван Данко у железного Арни походил на его же Терминатора.

Но если «Красную жару» можно хотя бы воспринимать как непосредственное и развлекательное кино, то «Красный воробей» не претендует даже на это.