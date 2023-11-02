Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)

Александр Филиппенко попал в число тех актеров, которым довелось примерить роль Кащея Бессмертного. В этом образе звезда экрана был великолепен. Прежде никто не делал мистического персонажа таким страшным и злым.

Лента Михаила Юзовского «Там, на неведомых дорожках...» вышла в далеком 1982 году. И это первый из подобных проектов, где поднимается непростая тема выбора. Работа на съемочной площадке принесла Филиппенко огромное удовольствие. Правда, впоследствии он признался, что чиновники были сильно недовольны его персонажем. По этой причине многие реплики и сцены приходилось переснимать.

Интересно и то, что Александр Георгиевич сильно изменился внешне ради образа могущественного чародея. Без грима он был совсем другим — привлекательным красавцем, способным разбить вдребезги сердце любой женщины. Неудивительно, что у него никогда не было проблем с личной жизнью.