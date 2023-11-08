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Самая жуткая сцена не попала в «Приключения Буратино»: что не так с волосами Мальвины

8 ноября 2023 08:30
Самая жуткая сцена не попала в «Приключения Буратино»: что не так с волосами Мальвины

Далеко не детские подробности знаменитой истории.

Сказка о Буратино обожаема миллионами детей. Сложно сказать, что советская детвора любила больше: книгу Алексея Толстого или яркую экранизацию 1976 года. Все мальчишки боготворили Мальвину — строптивую, но невероятно красивую девочку с голубыми волосами. Однако оказалось, что с героиней не все так просто.

Толстой позаимствовал персонажа «Золотого ключика» из сказки Карло Коллоди «Пиноккио». По сюжету произведения деревянный мальчик встречает Мальвину в таинственном лесном домике. Красавица с синей шевелюрой оказывается феей, которая ведет с Пиноккио довольно пугающий диалог.

Глаза героини были плотно закрыты, а руки сложены на груди. Губы у малышки синие, а лицо восковое. Оказывается, девочка умерла, а странный цвет волос символизирует то, что она уже покинула мир живых. Оригинальная Мальвина сообщает, что ее вот-вот увезут на кладбище...

Фото: Кадр из фильма «Приключения Буратино» (1975)
Алла Новикова
Алла Новикова
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