Самая неприличная сцена в СССР: вот что не вошло в итоговую версию фильма «Служили два товарища»

С тех пор как люди изобрели бинокли, находится немало любителей подглядывать с их помощью за другими людьми, порой в очень интимные моменты. Режиссер Евгений Карелов использовал эту привычку в одной из своих картин. Но сцену пришлось вырезать, ведь она получилась слишком скандальной.

Фильм «Служили два товарища» — это героическая комедия о гражданской войне. Но в Советском Союзе даже в комедийных фильмах старались избегать лишней обнаженки и тем более подглядывания. Согласно изначальной задумке режиссера, в начале фильма военнослужащие должны были смотреть через пушечный прицел за тем, как купаются крестьянские девушки. Естественно, без одежды.

Но в итоговый вариант ленты этот эпизод не включили по понятным причинам.

По меркам СССР, это было почти как кино для взрослых. Хотя и без того картина получилась достаточно спорной: взять хотя бы белогвардейца Высоцкого, к которому режиссер испытывал явное сочувствие.