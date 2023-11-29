Самая красивая Клеопатра: в этом провальном фильме снялась актриса даже красивее Беллуччи

Киношники не раз воссоздавали образ Клеопатры: роль древнеегипетской царицы примерили на себя многие дивы. Но порой даже женская красота не может спасти картину от позорного провала.

Многие помнят в роли самой яркой и могущественной женщины античного мира Монику Беллуччи. И хоть эта актриса считается эталоном привлекательности, самая красивая Клеопатра получилась вовсе не у нее.

В 1963 году публика смогла увидеть в облике царицы Элизабет Тейлор. Именно ее считают идеальной Клеопатрой. После выхода одноименного фильма в моду вошел макияж с густо подведенными глазами и длинными стрелками. Зрители были очарованы исполнительницей главной роли, но ситуацию это не спасло.

На ленту Джозефа Лео Манкевича потратили 44 млн долларов, но покрыть баснословные расходы создателям не удалось. Страшно подумать, но из-за этого проекта компания 20th Century Fox едва не разорилась.