Самая известная песня из «Иронии судьбы» оказалась заимствованной: вот где ее крутили впервые

Одной из ярких особенностей советского кино является присутствие замечательных песен, которые порой становятся главной особенностью фильма. Бывает так, что сами кинокартины оказываются в тени музыки, написанной к ним.

Одной из таких песен является композиция «На Тихорецкую» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Однако мало кто знает, что эта песня появилась задолго до самого фильма. Она была написана для спектакля «Друг детства» в театре «Современник» и имела два разных варианта мелодии. Один вариант был создан Таривердиевым, а другой — Геннадием Гладковым.

Режиссер фильма Эльдар Рязанов выбрал одну из версий песни для своего фильма, но сначала не знал, кто является автором музыки. Впоследствии он пригласил Таривердиева для написания музыки к остальным романсам фильма.

В исполнении Аллы Пугачевой, которая также не указана в титрах фильма, песня «На Тихорецкую» стала очень популярной и полюбилась зрителям. Важно отметить, что в титрах фильма также не указан и Сергей Никитин, который исполнил партию главного героя Жени.

Эти детали делают историю создания песни и ее исполнения еще интереснее для поклонников фильма.