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Полежайкин из «Папиных дочек» изменился до неузнаваемости: вот что с ним стало

22 июня 2022 08:33
Полежайкин из «Папиных дочек» изменился до неузнаваемости: вот что с ним стало

Актера сравнили со звездой «Сумерек».

Михаил Казаков прославился на всю Россию благодаря роли Ильи Полежайкина, забавного и упитанного одноклассника Галины Сергеевны из сериала «Папины дочки». Казалось, что юному актеру теперь не отделаться от амплуа неуклюжего толстяка, но он всех удивил.

Спустя несколько лет после финала популярного телешоу Казаков похвастался чудесным преображением. От былых складок и второго подбородка не осталось и следа. Активный образ жизни и регулярные тренировки в спортзале сделали свое дело, теперь Михаил – атлетически сложенный молодой мужчина.

Полежайкин из «Папиных дочек» изменился до неузнаваемости: вот что с ним стало

«Тэйлор Лотнер, это ты?», – поразились поклонники и сравнили актера со звездой саги «Сумерки». «Брутальный мужчина», «Похудел и похорошел», «Восхищаюсь такими людьми», – не скупились на комплименты в соцсетях.

Добавим, что после завершения «Папиных дочек» Казаков решил не продолжать актерскую карьеру. Он сконцентрировался на развитии собственного бизнеса в родной Твери и построил крепкую семью. В настоящее время у знаменитости подрастает 9-летний сын Мирослав.

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Фото: Кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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