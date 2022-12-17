С шевелюрой и в костюме: вы ни за что бы не узнали в этом мужчине Имхотепа из «Мумии»

Сильно отличается от образа, но все еще привлекателен.

Многих представительниц прекрасного пола, смотревших «Мумию» привлек не главный герой, а его антагонист. Арнольд Вослу сделал тысячелетнего Имхотепа очень горячим мужчиной.

Актер приложил все усилия, чтобы хорошо раскрыть персонажа.

Он терпел трудные условия Сахары и её опасных обитателей, а также брил всё тело дважды в день. Все лишения были не напрасны, и фильм номинировали на «Оскар».

Артист после успеха картины снимался еще со многими именитыми режиссерами: Эгоном Гюнтером, Ридли Скоттом, Джоном Ву.

В отличие от своего знаменитого злодея, Арнольд совсем не лысый и предпочитает носить одежду, прикрывающую торс. Поклонники культового фильма вряд ли узнали бы актера в его обычном образе. От Имхотепа остался только завораживающий и манящий взгляд.