С Брагиным ничего общего: вот как выглядит звезда «Склифосовского» между съемок

Максим Аверин взбудоражил поклонников своим появлением на юбилее Роберта Рождественского. Видео со встречи поделилась Лариса Долина в своем Telegram-канале.

В минувший понедельник прославленный поэт должен был отметить 90-летний юбилей. В честь этой знаменательной даты его дочь Екатерина за большим столом собрала многих друзей и почитателей творчества своего отца. В числе приглашенных оказался и Аверин, который удивил собравшихся длинным тостом.

В благодарственной речи Аверин рассказал, насколько сильно любит поэзию и что родился вместе с автором ровно в 23:00. Актер не стал скрывать свой восторг и даже прочитал любимое произведение Рождественского «Все начинается с любви», но всю свою речь не выпускал рюмку из рук, хотя признавался, что перестал употреблять горячительные напитки.

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Удивил Аверин собравшихся и своим внешним видом. На памятный вечер артист надел белую широкую рубаху с длинными рукавами. Такой стиль в одежде полностью противоречит имиджу Олега Брагина, главного героя сериала «Склифосовский», с которым поклонники уже давно ассоциируют Аверина.