Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи С Брагиным ничего общего: вот как выглядит звезда «Склифосовского» между съемок

С Брагиным ничего общего: вот как выглядит звезда «Склифосовского» между съемок

21 июня 2022 17:00
С Брагиным ничего общего: вот как выглядит звезда «Склифосовского» между съемок

Фанаты не ожидали от артиста подобного поведения.

Максим Аверин взбудоражил поклонников своим появлением на юбилее Роберта Рождественского. Видео со встречи поделилась Лариса Долина в своем Telegram-канале.

В минувший понедельник прославленный поэт должен был отметить 90-летний юбилей. В честь этой знаменательной даты его дочь Екатерина за большим столом собрала многих друзей и почитателей творчества своего отца. В числе приглашенных оказался и Аверин, который удивил собравшихся длинным тостом.

В благодарственной речи Аверин рассказал, насколько сильно любит поэзию и что родился вместе с автором ровно в 23:00. Актер не стал скрывать свой восторг и даже прочитал любимое произведение Рождественского «Все начинается с любви», но всю свою речь не выпускал рюмку из рук, хотя признавался, что перестал употреблять горячительные напитки.

Крупные неприятности: вот почему Добрынин из «Сватов» попал в черный список

Удивил Аверин собравшихся и своим внешним видом. На памятный вечер артист надел белую широкую рубаху с длинными рукавами. Такой стиль в одежде полностью противоречит имиджу Олега Брагина, главного героя сериала «Склифосовский», с которым поклонники уже давно ассоциируют Аверина.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video