Рыбников прокололся: этот ляп в «Девчатах» игнорировали 60 лет

Оплошность создателей бросается в глаза далеко не сразу.

Лирическая комедия «Девчата» сразу же после выхода в прокат стала настоящим хитом. И зрители оставались в таком большом восторге от трогательной истории, разворачивающейся в уральском леспромхозе, что не замечали серьезных ляпов.

Так, создатели фильма допустили неточность в сцене, где Илья Ковригин в исполнении Николая Рыбникова приглашает Тосю на концерт. Сначала бригадир дарит избраннице билеты, но между Тосей и соседками разворачивается конфликт. И в сердцах девушка разрывает их, чем дает понять, что точно проведет вечер дома.

Однако героиня Надежды Румянцевой все же соглашается на приглашение Ильи.

И уже в следующем эпизоде они приходят на выступление, а в руках у бригадира можно заметить те самые целые билеты.

Долгое время публика не замечала неточности. Со временем же оплошность создателей фильма стала очевидна, из-за чего они до сих пор нередко сталкиваются с критикой от самых привередливых зрителей.