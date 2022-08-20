Рязанов всем лгал: всплыл громкий обман о советской «Карнавальной ночи»

Эльдар Рязанов едва раз и навсегда не подорвал свой авторитет из-за известной актрисы. Знаменитый режиссер вынужден был врать и изворачиваться, чтобы спешно исправить положение.

Уже на первых этапах съемки опытный кинодеятель столкнулся с первыми трудностями. Выбранная на роль Леночки Людмила Касьянова возложенной на нее ответственности не оправдала. Понимая, что справиться с ролью она не может, Касьянова поспешила покинуть проект.

Чуть позже, уже на предварительном просмотре, Рязанов поспешил назвать причину: по его уверениям, Касьянова просто заболела, а замену ей найти не смогли. Лишь спустя время кто-то из сотрудников съемочной группы поведал: знаменитость просто не вынесла возложенной на нее миссии, отмечает «Лайфхакер».

Для самого Рязанова прошел порожняком: ложь режиссера сочли шалостью.