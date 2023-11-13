Рязанов не верил в успех этого фильма: внезапно стал одним из самых любимых в СССР

Это сейчас без знаменитой композиции «5 минут» из фильма «Карнавальная ночь» не обходится ни один Новый год. А ведь были опасения, что легендарная советская картина и вовсе не увидит свет. Ведь съемкам постоянно что-то мешало.

Эльдар Рязанов хотел в качестве своего первого полноценного режиссерского проекта сделать глубокую и сложную драму. Однако на «Мосфильме» ему предложили сценарий новогодней комедии. Постановщик посчитал его попросту бездарным.

Следующие сложности возникли с кастингом на съемки. В Людмиле Гурченко Рязанов увидел «шарнирную пластмассовую куклу» и не поверил в ее талант. Однако на кандидатуре актрисы настояли сотрудники киностудии. Позднее постановщик признал свою ошибку и разглядел в молодой красавице настоящую звезду.

Проект рождался в невероятных муках. Режиссер был не уверен в себе, много переснимал, сильно вылез за рамки бюджета. Рязанов прямо заявлял, что считает ленту провальной. Показ перед чиновниками обернулся неудачей: «Карнавальную ночь» назвали откровенно плохой работой и положили на полку на три года.

А потом картина внезапно появилась в кинотеатрах и побила все рекорды по просмотрам. Для зрителей музыкальная комедия стала одной из самых любимых в СССР.