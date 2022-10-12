Рязанов лишил заработков звезду «Служебного романа»: виной всему ее муж

Лев Поляков был одним из самых известных советских актеров. Знаменитость принял участие в десятках работ у самых прославленных советских режиссеров, которые ценили его талант. Однако с Эльдаром Рязановым артисту так и не удалось наладить отношения.

Дело в том, что Поляков не стеснялся предлагать режиссерам собственное видение своих персонажей. Прямо на съемочной площадке он мог начать спорить с режиссерами и настаивать на своем мнении. Подобное отношение не нравилось Рязанову, который не терпел инакомыслия, поэтому после «Гусарской баллады» он прекратил с артистом сотрудничество.

При этом супруга Полякова Инна Выходцева продолжала работать у Рязанова, а один раз даже снялась в «Служебном романе». Режиссер регулярно приглашал ее на озвучку персонажей, что, по ее словам, приносило весьма неплохие деньги в их семью. Однако однажды он узнал, кем именно приходится Выходцева Полякову.