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Киноафиша Статьи Рязанов лишил заработков звезду «Служебного романа»: виной всему ее муж

Рязанов лишил заработков звезду «Служебного романа»: виной всему ее муж

12 октября 2022 13:15
Рязанов лишил заработков звезду «Служебного романа»: виной всему ее муж

Режиссер оказался злопамятным и упертым.

Лев Поляков был одним из самых известных советских актеров. Знаменитость принял участие в десятках работ у самых прославленных советских режиссеров, которые ценили его талант. Однако с Эльдаром Рязановым артисту так и не удалось наладить отношения.

Дело в том, что Поляков не стеснялся предлагать режиссерам собственное видение своих персонажей. Прямо на съемочной площадке он мог начать спорить с режиссерами и настаивать на своем мнении. Подобное отношение не нравилось Рязанову, который не терпел инакомыслия, поэтому после «Гусарской баллады» он прекратил с артистом сотрудничество.

При этом супруга Полякова Инна Выходцева продолжала работать у Рязанова, а один раз даже снялась в «Служебном романе». Режиссер регулярно приглашал ее на озвучку персонажей, что, по ее словам, приносило весьма неплохие деньги в их семью. Однако однажды он узнал, кем именно приходится Выходцева Полякову. Рязанов лишил заработков звезду «Служебного романа»: виной всему ее муж

«Когда он узнал, что я жена Полякова, то попросил больше меня не приглашать», — вспоминает артистка в беседе с порталом Prozvezd.info.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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