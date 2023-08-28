Ругань Папанова слышали даже туристы: Гайдаю пришлось переписать сюжет «Бриллиантовой руки»

Съемки «Бриллиантовой руки» были для создателей картины непростым испытанием. Изрядно намучились и актеры, и сам Леонид Гайдай.

Режиссер всегда любил импровизацию в кадре и только поощрял уместную самодеятельность артистов. Так, в одну из сцен «Бриллиантовой руки» вошел экспромт Анатолия Папанова. Речь идет о моменте, где Лелик активно помогает Семену Семеновичу «ловить рыбу».

Фильм снимали осенью, и Папанову приходилось часами находиться в холодной воде. Как назло, Гайдай никак не мог отснять сцену по вине ассистента, и актер был вынужден повторять дубль за дублем. Когда в очередной раз ничего не получилось, возмущенный и разгневанный Папанов крикнул то ли на работника, то ли на самого режиссера:

«Идиот!»

Ругательство актера слышали даже местные туристы. Кроме того, оно попало в кадр, ведь камеры на тот момент еще работали. Однако Гайдаю понравилась экспрессия актера, и он решил включить реплику в фильм. Чтобы она гармонично вписалась в сюжет, он слегка перекроил сценарий. Кадры были смонтированы так, будто Лелик обзывает своего горе-напарника Гешу Козодоева.