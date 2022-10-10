Роуз не могла подвинуться: режиссер «Титаника» доказал заблуждение зрителей

Драма «Титаник» вышла на экраны в 1997 году. С того времени поклонники со всего мира обсуждают, действительно ли персонаж Леонардо ДиКаприо не мог спастись в финальной сцене, или Джеймс Кэмерон специально сделал неправдоподобный финал. Как оказалось, постановщик продумал каждую минуту фильма до мелочей.

По словам Кэмерона, он долгое время размышлял над последними эпизодами Титаника. Он внимательно изучил каждую возможность и понял, что Джек в исполнении ДиКаприо ни за что не выжил бы на двери. Дело в том, что ему пришлось бы сначала нырнуть в ледяную воду и закрепить спасательные жилеты. После этого, как уверен режиссер, герой бы обязательно умер, ведь ему бы пришлось находиться около 10 минут в море, температура которого была минус два градуса. Поэтому находиться в воде и ждать спасателей — это единственный выход для героя ДиКаприо.

«Те, кто считает финал неправдоподобным, облажались», — заявил режиссер в беседе с изданием The Daily Beast.

Также он отметил, что планировал рассказать в ленте историю любви, а счастливый конец не входил в его планы. Поэтому он не стремился счастливо закончить историю Джека и Роуз.