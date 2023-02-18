Россияне выбрали лучший советский фильм о любви: победитель вас сильно удивит

В советское время было снято огромное множество мелодрам, сюжеты которых и сейчас пробирают до глубины души. Российские зрители с уважением относятся к шедеврам кинематографа прошлого века и не забывают о главных картинах того времени. Однако когда телеканал «Мосфильм.Золотая коллекция» решил провести опрос и попросил людей назвать лучший фильм о любви, то результат оказался весьма неожиданным.

Первое место занял фильм, рассказывающий об отношениях между двумя подростками. Именно драме Ильи Фрэза «Вам и не снилось» удалось обогнать в списке картины таких режиссеров, как Эльдар Рязанов и Владимир Меньшов.

Оказалось, что простая история о влюбленных школьниках Роме и Кате запала в душу большинству россиян.

Сюжет строится вокруг молодых главных героев, чьи отношения не устраивают их родителей. Поэтому взрослые пытаются настроить своих детей друг против друга и помешать их совместному будущему.