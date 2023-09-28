Россияне обомлели: вот что не так с китайским сериалом «А зори здесь тихие»

В 2005 году китайская студия CCTV представила свою версию экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Детище режиссера Мао Вэйнина показывали по российскому телевидению. Зрители проект не оценили.

Произведение русского писателя включено в китайскую школьную программу, поэтому история жителям Поднебесной до боли знакомая. К съемкам ленты создатели подошли со всей ответственностью, даже показали сценарий Борису Львовичу.

Китайские сценаристы потрудились на славу, добавив множество сцен, которых в первоисточнике не было и в помине.

В результате у них получился сериал на 19 серий, но до россиян дошли лишь 12.

Как пишет Дзен-канал «Дама со свинкой», многие эпизоды были вырезаны, поскольку казались слишком уж неправдоподобными. Но даже это не помогло — лента произвела на многих не лучшее впечатление и так и не смогла превзойти советский фильм Станислава Ростоцкого. Всему виной многочисленные ляпы и затянутость повествования.