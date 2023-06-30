Роль увели у Миронова из-под носа: обомлеете, кто проснулся знаменитым вместо него

Андрей Миронов не нуждается в представлении. Актер до конца жизни был востребован и пользовался бешеной популярностью. Но не все горели желанием работать с ним. Однажды у артиста увели роль прямо из-под носа, и это с «благословения» именитого режиссера.

Миронов мог сыграть Женю Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Он буквально умолял Эльдара Рязанова снять его в этой новогодней картине. Актер проходил пробы с Людмилой Гурченко, но режиссер не был удовлетворен. Они играли блестяще, но выходило слишком шутливо и непринужденно. Рязанову же хотелось больше грусти и реализма.

Миронова очень расстроил отказ режиссера, и он выпросил вторую попытку. Когда артист произносил монолог героя о том, что он со школы не был популярен у девушек, Рязанов убедился в своей правоте. Никто из зрителей не поверил бы в то, что перед Мироновым кто-то может устоять. Так режиссер сказал свое окончательное «нет» и утвердил на роль обаятельного, но внешне простоватого Андрея Мягкова. После премьеры актер проснулся суперзвездой.