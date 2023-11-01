«Родственник Терминатора»: этот факт про робота Вертера вы точно не знали

Пока поклонники Терминатора восхваляли боевые качества робота, оказалось, что он совсем не тот, за кого себя выдавал. Клим Жуков в диалоге с Иваном Диденко выявил явное преимущество робота Вертера перед Терминатором.

Вертер — это робот-уборщик. Попросту говоря, служебный агрегат, который похож на человека. Но не все так просто. Вертер не пылесос с фотоэлементом, а скрытая боевая машина. Вспомните только о том, что в пятой и заключительной серии «Гостьи из будущего» в Вертера пять раз попали из бластера, который разносил капитальные строительные колонны буквально в пыль.

А робот, который просто убирает мусор, даже не пострадал. Пяти попаданий в корпус не хватило, чтобы «убить» Вертера. То есть он по факту не пылесос, а самая настоящая боевая машина, которая рассчитана на то, что кто-то из бластера или другого опасного оружия в нее попадет. Это своеобразный родственник Терминатора, так называемый коммунистический Терминатор.