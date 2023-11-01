«Родственник Терминатора»: этот факт про робота Вертера вы точно не знали
Даже преданные фанаты удивляются.
Пока поклонники Терминатора восхваляли боевые качества робота, оказалось, что он совсем не тот, за кого себя выдавал. Клим Жуков в диалоге с Иваном Диденко выявил явное преимущество робота Вертера перед Терминатором.
Вертер — это робот-уборщик. Попросту говоря, служебный агрегат, который похож на человека. Но не все так просто. Вертер не пылесос с фотоэлементом, а скрытая боевая машина. Вспомните только о том, что в пятой и заключительной серии «Гостьи из будущего» в Вертера пять раз попали из бластера, который разносил капитальные строительные колонны буквально в пыль.
А робот, который просто убирает мусор, даже не пострадал. Пяти попаданий в корпус не хватило, чтобы «убить» Вертера. То есть он по факту не пылесос, а самая настоящая боевая машина, которая рассчитана на то, что кто-то из бластера или другого опасного оружия в нее попадет. Это своеобразный родственник Терминатора, так называемый коммунистический Терминатор.