Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать

В 80-е каждому советскому ребенку было знакомо лицо Евгения Герасимова. В культовом фильме «Гостья из будущего» он сыграл робота Вертера, которого зрители обожали не меньше Коли Герасимова или Алисы Селезневой. Но сегодня артиста едва ли узнают на улице — он сменил карьеру киноактера на более серьезные занятия.

Евгению Владимировичу 72 года.

Он нечасто выходит на театральную сцену, а от съемочной площадки давно отказался. В 2022 году мужчина стал худруком в «Театре Луны», сменив на этом посту Сергея Проханова. Также уже больше двадцати лет артист является депутатом Мосгордумы.

Герасимов признает, что с юных лет всегда занимал какие-то важные посты в любом коллективе. Во время обучения в школе будущего актера постоянно выбирали старостой, позднее традиция продолжилась и в институте. В свое время Евгений Владимирович стал самым молодым художественным руководителем киностудии имени Горького. Поэтому превращение романтичного робота в сурового управленца было только вопросом времени.