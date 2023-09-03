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Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать

3 сентября 2023 10:30
Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать

От былого романтика не осталось и следа.

В 80-е каждому советскому ребенку было знакомо лицо Евгения Герасимова. В культовом фильме «Гостья из будущего» он сыграл робота Вертера, которого зрители обожали не меньше Коли Герасимова или Алисы Селезневой. Но сегодня артиста едва ли узнают на улице — он сменил карьеру киноактера на более серьезные занятия.

Евгению Владимировичу 72 года.

Он нечасто выходит на театральную сцену, а от съемочной площадки давно отказался. В 2022 году мужчина стал худруком в «Театре Луны», сменив на этом посту Сергея Проханова. Также уже больше двадцати лет артист является депутатом Мосгордумы.

Герасимов признает, что с юных лет всегда занимал какие-то важные посты в любом коллективе. Во время обучения в школе будущего актера постоянно выбирали старостой, позднее традиция продолжилась и в институте. В свое время Евгений Владимирович стал самым молодым художественным руководителем киностудии имени Горького. Поэтому превращение романтичного робота в сурового управленца было только вопросом времени.

Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать
Фото: кадр из фильма "Гостья из будущего" (1985), соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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