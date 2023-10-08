Решение Ихтиандра стало роковым для его внебрачного сына: обрек ребенка на смерть

Долгое время Владимир Коренев считался примерным семьянином. Звезда картины «Человек-амфибия» был женат на Алле Константиновой полвека. Пара воспитала общую дочь Ирину. Правда, уже после смерти культового артиста выяснилось, что ребенок у него был далеко не один.

ДНК-тест подтвердил, что Коренев является отцом некой Евгении Харьковой. Нашелся и сын знаменитости. Алексей Куранов появился на свет незадолго до выхода культовой экранизации романа Александра Беляева. До пяти лет малыша регулярно навещал папа, но потом он внезапно исчез из его жизни.

Мальчик воспитывался без отцовской ласки и наставлений.

Его мать Елена Владимировна не справлялась с подрастающим парнем. Не мог обуздать нрав юноши и отчим, солист ансамбля «Поющие сердца» Игорь Офицеров. В итоге Алексей связался с плохой компанией. Молодой человек подался в бандитизм и был убит в 90-х.