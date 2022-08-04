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Киноафиша Статьи Рената Литвинова описала жизнь в Европе: хватило одной фразы

Рената Литвинова описала жизнь в Европе: хватило одной фразы

4 августа 2022 10:40
Рената Литвинова описала жизнь в Европе: хватило одной фразы

Актриса проводит время в Париже.

Вот уже полгода Рената Литвинова живет за рубежом. В Париже у нее есть апартаменты, которые она приобрела для дочери Ульяны еще 7 лет назад. Судя по соцсетям, во французской столице актриса ведет роскошный образ жизни: она посещает рестораны и модные показы, гуляет по улочкам и ездит к морю. По слухам, средства на эти расходы ей дает некий обеспеченный мужчина. На днях Рената Литвинова в Telegram-канале описала свою жизнь во Франции одной короткой, но ёмкой фразой:

«Я разрешила себе все», — заявила Рената подписчикам.

По словам Литвиновой, она решила устроить себе день отдыха: пропустила назначенные встречи, не ограничивала себя в питании и никуда не торопилась. Фолловеры поддержали ее инициативу.

«Да, и тем более живем один раз!», «Отдохните, вы заслужили», «Почаще все себе разрешайте», «Такие дни очень нужны», — посоветовали комментаторы.

Ранее актер Павел Табаков в интервью сообщил, что Литвинова пока не может вернуться из Франции по медицинским причинам. Якобы актриса проходит лечение в парижской клинике.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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