Разрешения снимать не давали: этот шедевр Рязанова мог никогда не увидеть свет
Режиссер бился за возможность показать картину людям.
На творческом счету Эльдара Рязанова имеется как минимум десяток ярких лент. Однако одного детища опытный режиссер едва не лишился из-за милости чиновников.
Решивший объединиться с Юрием Деточкиным Рязанов успел распланировать все, начиная от сюжета «Берегись автомобиля» и заканчивая исполнителями главной роли. Однако за основу авторы взяли легенду о благородном угонщике, которая ходила по множеству городов, что очень не понравилось следователям.
Спорный сюжет сначала раскритиковали в Министерстве Культуры, что, впрочем, не помешало Рязанову продолжить работать над идеей. Сценарий переделали в повесть, а позже текст был опубликован в журнале «Молодая гвардия». Обилие положительных откликов и спасло фильм: увидев, насколько повесть оказалась популярной, чиновники смягчились, и съемки смогли закончить.