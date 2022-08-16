Разрешения снимать не давали: этот шедевр Рязанова мог никогда не увидеть свет

На творческом счету Эльдара Рязанова имеется как минимум десяток ярких лент. Однако одного детища опытный режиссер едва не лишился из-за милости чиновников.

Решивший объединиться с Юрием Деточкиным Рязанов успел распланировать все, начиная от сюжета «Берегись автомобиля» и заканчивая исполнителями главной роли. Однако за основу авторы взяли легенду о благородном угонщике, которая ходила по множеству городов, что очень не понравилось следователям.

Спорный сюжет сначала раскритиковали в Министерстве Культуры, что, впрочем, не помешало Рязанову продолжить работать над идеей. Сценарий переделали в повесть, а позже текст был опубликован в журнале «Молодая гвардия». Обилие положительных откликов и спасло фильм: увидев, насколько повесть оказалась популярной, чиновники смягчились, и съемки смогли закончить.