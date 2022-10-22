Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Разделась перед Гайдаем: на что пошла Селезнева ради заветной роли

Разделась перед Гайдаем: на что пошла Селезнева ради заветной роли

22 октября 2022 17:30
Разделась перед Гайдаем: на что пошла Селезнева ради заветной роли

Сейчас это назвали бы харрасментом.

Актриса Наталья Селезнева снялась во многих замечательных фильмах, однако зрители помнят ее как студентку Лиду, подругу Шурика в картине «Операция „Ы“». Звездную роль Селезнева получила не просто так.

В программе «Судьба человека» артистка рассказала, как режиссер Леонид Гайдай утверждал ее на роль Лиды. На пробы она пришла вместе с подругой. На Селезневой был купальник и сарафан, который ее потребовали снять. Актриса так хотела получить роль, что не стала сопротивляться:

«Помню прекрасно ту историю. Он мне говорит: «Вы можете показать мне свою фигуру?» Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: «Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь». И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: «Ну как у меня фигура? «Утверждены», — произнес Гайдай всего одно слово», — рассказала актриса.

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Related video