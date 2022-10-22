Разделась перед Гайдаем: на что пошла Селезнева ради заветной роли

Актриса Наталья Селезнева снялась во многих замечательных фильмах, однако зрители помнят ее как студентку Лиду, подругу Шурика в картине «Операция „Ы“». Звездную роль Селезнева получила не просто так.

В программе «Судьба человека» артистка рассказала, как режиссер Леонид Гайдай утверждал ее на роль Лиды. На пробы она пришла вместе с подругой. На Селезневой был купальник и сарафан, который ее потребовали снять. Актриса так хотела получить роль, что не стала сопротивляться: