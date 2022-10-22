Разделась перед Гайдаем: на что пошла Селезнева ради заветной роли
Сейчас это назвали бы харрасментом.
Актриса Наталья Селезнева снялась во многих замечательных фильмах, однако зрители помнят ее как студентку Лиду, подругу Шурика в картине «Операция „Ы“». Звездную роль Селезнева получила не просто так.
В программе «Судьба человека» артистка рассказала, как режиссер Леонид Гайдай утверждал ее на роль Лиды. На пробы она пришла вместе с подругой. На Селезневой был купальник и сарафан, который ее потребовали снять. Актриса так хотела получить роль, что не стала сопротивляться:
«Помню прекрасно ту историю. Он мне говорит: «Вы можете показать мне свою фигуру?» Я сказала, что раздеваться перед ним не буду. И тут он заявил: «Да у вас плохая фигура. Вы стесняетесь». И тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему: «Ну как у меня фигура? «Утверждены», — произнес Гайдай всего одно слово», — рассказала актриса.