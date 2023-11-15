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Киноафиша Статьи Равикович ушел к ней от жены, а Рязанов сделал звездой: как годы изменили красавицу советского кино

Равикович ушел к ней от жены, а Рязанов сделал звездой: как годы изменили красавицу советского кино

15 ноября 2023 14:30
Равикович ушел к ней от жены, а Рязанов сделал звездой: как годы изменили красавицу советского кино

Сейчас узнать Ирину Мазуркевич довольно сложно.

Ирина Мазуркевич начала сниматься, когда ей было всего 16 лет. А настоящую славу ей принесла роль в фильме Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». С легкой руки постановщика миловидная артистка стала абсолютной звездой.

Устоять перед красавицей не мог ни один мужчина. На собственном опыте в этом убедился Анатолий Равикович. 40-летний актер увлекся коллегой. Его даже не смутило, что Мазуркевич было всего 18 лет, а дома его ждали жена и ребенок. Равикович развелся и переехал в коммуналку к новой возлюбленной. Вскоре они отправились под венец и стали родителями дочки.

Вместе пара прожила вплоть до самой смерти актера в 2012 году. Вдова не осталась в одиночестве: спустя семь лет Мазуркевич снова вышла замуж. Сейчас в 67-летней блондинке уже сложно разглядеть ту красавицу советского кино, по которой сходили с ума мужчины. Артистка живет за городом и с удовольствием возится с внуками. Также она увлекается садоводством, а вот в кино уже давно не появлялась.

Равикович ушел к ней от жены, а Рязанов сделал звездой: как годы изменили красавицу советского кино
Фото: Кадры из фильма «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), кадр из фильма «Эксперимент» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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