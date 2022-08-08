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Киноафиша Статьи Растоптала Собчак: экс-жена Богомолова взбудоражила Сеть снимком в купальнике

Растоптала Собчак: экс-жена Богомолова взбудоражила Сеть снимком в купальнике

8 августа 2022 15:10
Растоптала Собчак: экс-жена Богомолова взбудоражила Сеть снимком в купальнике

Фанаты остались в восторге от преображения знаменитости.

Пользователи сети осыпали комплиментами актрису Дарью Мороз. Не так давно она поделилась пикантным снимком в купальнике.

В отличие от многих своих коллег, Мороз последний месяц лета проводит не в отпуске, а на съемочной площадке. При этом артистка успевает наслаждаться теплыми днями и не упускает возможность отдохнуть. Например, не так давно она поделилась кадром со съемок проекта «Жить жизнь», на котором позирует в откровенном слитном купальнике на фоне реки и красуется стройной фигурой.

Пользователи сети остались в восторге от записи Мороз. В комментариях фанаты осыпали знаменитость комплиментами, а некоторые даже признали ее одной из самых красивых российских актрис.

«Красотка», «Лучшие ноги Европы», «Вы прекрасно выглядите», «Фигура — космос», «Все в вас прекрасно», — уверены фанаты.

Также многие вспомнили и о Ксении Собчак, которая не так давно поделилась похожим снимком. Как отметили подписчики Мороз, телеведущая в своей публикации выглядит значительно хуже, а критика пользователей сети только подтверждает это.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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