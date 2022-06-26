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Растолстевшую до неузнаваемости Пелагею сняли исподтишка

26 июня 2022 12:47
Растолстевшую до неузнаваемости Пелагею сняли исподтишка

Звезда продолжает обрабатывать свои фотографии для соцсетей.

Певица Пелагея долгое время борется с лишним весом. Ранее звезда не переживала по поводу своей полноты, но, встретив хоккеиста Ивана Телегина, она заметно преобразилась и долго время оставалась в форме. После расставания с мужем Пелагея снова стала набирать вес, хотя и скрывает это от своих подписчиков. Об изменении внешнего вида судьи «Голоса» стало известно после дня рождения Натальи Подольской.

Растолстевшую до неузнаваемости Пелагею сняли исподтишка

На фотографиях, появившихся в сети, Пелагею просто не узнать. Располневшая певица пришла на концерт в откровенном белом платье, благодаря которому поклонники смогли увидеть новую пышную фигуру Пелагеи.

Растолстевшую до неузнаваемости Пелагею сняли исподтишка

Звездный таролог Ведаслава считает, что причина набора веса Пелагии — это порча. Она считает, что новая возлюбленная бывшего мужа певицы обращалась к магическим ритуалам, и теперь Пелагея страдает от последствий. Комментаторы в такую историю не верят. Они шутят, что если какая-то магия и была задействована, то только «магия колбаски».

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Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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