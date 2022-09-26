Рассердила весь СССР: как Марту из «Не могу сказать "прощай"» подставил режиссер

Участие в мелодраме Бориса Дурова «Не могу сказать „прощай“» превратилось в настоящее испытание для Татьяны Паркиной. Ее героиня Марта по сюжету представала расчетливой белокурой красоткой, которая женила на себе главного героя. В сценарии персонаж был прописан объемно и имел собственные причины для подобного поведения. Были у Марты и положительные черты. Но все эпизоды, демонстрировавшие их, при монтаже режиссер безжалостно вырезал.

В результате Марта получилась яркой отрицательной героиней, которая бросала супруга после его инвалидности. И Паркину после премьеры возненавидел весь СССР.

Кроме того, картина подразумевала несколько откровенных постельных сцен с актрисой и Сергеем Варчуком. И хотя излишнего обнажения в кадре не было, Татьяна была в ужасе. Она только недавно вышла замуж, и ее супруг присутствовал на съемках. А партнер по работе Варчук то и дело норовил приобнять симпатичную актрису, за что тут же получал гневный оклик постановщика.