Располневшая и в обносках: вернувшаяся на сцену Ани Лорак вызвала оторопь

Ани Лорак столкнулась с критикой поклонников из-за своего внешнего вида. Не так давно певица дала выступление в Армении.

С февраля этого года исполнительница ведет затворнический образ жизни. Лорак перестала публиковать что-либо в своих социальных сетях, отменила все концерты и решила игнорировать светские мероприятия. Впервые на связь знаменитость вышла на дне рождения Мартина Киркорова. Теперь же она стала гостьей свадебной церемонии, которая проходила в Ереване.

«Позорные кадры»: Лазарев не стерпел выходки Волочковой

Как видно на многочисленных записях с торжества, для концерта в честь молодоженов певица выбрала экстремально короткое алое платье, которое полностью оголило ее ноги. Пикантный наряд акцентировал внимание на переменах в фигуре Лорак, которая, как уверены фанаты, за месяцы затворничества набрала лишние килограммы.

«По-моему, она начала поправляться», «Как же она потолстела», — пишут поклонники.

Другие же пользователи Сети, как пишет портал «СтарХит », раскритиковали сам наряд. По их мнению, образ совсем не подходит певице, поэтому и выглядит она в нем настолько непривычно и странно.