Раскрыт тайный смысл финала «Маленькой Веры»: вряд ли задумывались об этом

Драма «Маленькая Вера» стала настоящим культурным феноменом. Картина сразу же вошла в классику отечественного кино и до сих пор зрители осыпают работу Василия Пичула комплиментами. При этом далеко не все догадываются, какой смысл вложили создатели фильма в финал картины.

Дело в том, что в последних сценах отец главной героини умирает, а герой Андрея Соколова Сергей возвращается к Вере. По мнению зрителей, финальные эпизоды точно нельзя назвать оптимистичными. Однако сам Соколов уверен в обратном. Как признался актер, «Маленькая Вера» должна оставлять ощущение надежды. Ведь главные герои решают воссоединиться, несмотря на все сложности.