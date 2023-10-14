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Раскрыт тайный смысл финала «Маленькой Веры»: вряд ли задумывались об этом

14 октября 2023 11:30
Раскрыт тайный смысл финала «Маленькой Веры»: вряд ли задумывались об этом

Правда стала известна только спустя 20 лет.

Драма «Маленькая Вера» стала настоящим культурным феноменом. Картина сразу же вошла в классику отечественного кино и до сих пор зрители осыпают работу Василия Пичула комплиментами. При этом далеко не все догадываются, какой смысл вложили создатели фильма в финал картины.

Дело в том, что в последних сценах отец главной героини умирает, а герой Андрея Соколова Сергей возвращается к Вере. По мнению зрителей, финальные эпизоды точно нельзя назвать оптимистичными. Однако сам Соколов уверен в обратном. Как признался актер, «Маленькая Вера» должна оставлять ощущение надежды. Ведь главные герои решают воссоединиться, несмотря на все сложности.

«Фильм должен давать какую-ту надежду. И, мне кажется, если говорить про нашу картину, там это есть... Здесь двойственный финал, который можно трактовать в ту или иную сторону», — признался артист в беседе с проектом «Так сказать».

Фото: Кадр из фильма «Маленькая Вера» (1988)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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