Раскрыт главный просчет в культовом «Бумере»: он обошелся в круглую сумму

В 2003 году на волне успеха криминальных проектов на экраны вышел остросюжетный фильм «Бумер». Создатели, понимая, что центральное место в сюжете будет играть автомобиль марки «БМВ», связались с представителями компании. Они предлагали им выгодный рекламный контракт, заявляя, что после премьеры ленты продажи иномарок только подрастут.

Однако в концерне киношникам отказали. Прогнозируемый успех драмы вызывал сомнения, и ассоциироваться с криминалом компании не хотелось. Продюсеры даже из мести собирались заключить договор с «Мерседесом», но передумали. В итоге съемочной группе пришлось самостоятельно искать нужные машины. Для съемок были приобретены пять авто марки «БМВ», что обошлось в круглую сумму.

После окончания работы над боевиком некоторые иномарки выкупили себе игравшие на площадке актеры. Например, Максим Коновалов приобрел BMW 740iL, Владимир Вдовиченков начал ездить на 740i, а еще одна машина отошла режиссеру Петру Буслову.